Union Berlin-RB Lipsia venerdì 3 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Quattordicesimo turno di Bundesliga che si apre nella capitale con l’anticipo in programma tra l’e il RB. La squadra di Fischer viene dal ko di Francoforte, contro una squadra in crescita e in salute. Un risultato che può starci e che non ha influito più di tanto sulla già ottima posizione di classifica dei InfoBetting: Scommesse Sportive e