UNHCR: "3,3 milioni di rifugiati da salvare dal gelo. A Natale fai un gesto gentile" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un bianco Natale non per tutti significa festa, calore, serenità e abbondanza. Per rifugiati e sfollati siriani e afghani questo sarà un altro lunghissimo inverno in cui dovranno fronteggiare neve, piogge, gelate e temperature rigidissime. Una lotta ancora più dura che devono affrontare milioni di bambini, anziani, donne e uomini che non hanno una casa in cui scaldarsi, un ospedale in cui curarsi, risorse finanziarie per acquistare abiti caldi e per mettere in tavola una cena, spesso nemmeno nulla per coprirsi. Per portare aiuti alle persone in fuga che si trovano ora in balia dell’inverno, UNHCR lancia la campagna “Fai un gesto gentile” che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare le famiglie rifugiate più bisognose a provvedere alle spese essenziali per la sopravvivenza: ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un bianconon per tutti significa festa, calore, serenità e abbondanza. Pere sfollati siriani e afghani questo sarà un altro lunghissimo inverno in cui dovranno fronteggiare neve, piogge, gelate e temperature rigidissime. Una lotta ancora più dura che devono affrontaredi bambini, anziani, donne e uomini che non hanno una casa in cui scaldarsi, un ospedale in cui curarsi, risorse finanziarie per acquistare abiti caldi e per mettere in tavola una cena, spesso nemmeno nulla per coprirsi. Per portare aiuti alle persone in fuga che si trovano ora in balia dell’inverno,lancia la campagna “Fai un” che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare le famiglie rifugiate più bisognose a provvedere alle spese essenziali per la sopravvivenza: ...

Advertising

HuffPostItalia : UNHCR: '3,3 milioni di rifugiati da salvare dal gelo. A Natale fai un gesto gentile' - messveneto : Natale al gelo per 3,3 milioni di rifugiati: Appello Unhcr per i profughi afghani e siriani: «Salviamoli dal freddo… - CorriereQ : UNA CORSA PER SALVARE 3,3 MILIONI DI RIFUGIATI DAL GELO INVERNALE: AL VIA LA CAMPAGNA UNHCR PER AIUTARE AFGHANI E S… - IariTwitt : ?? Moira Rimini ?? Secondo i dati forniti dall’#UNHCR, in #Africa sono 36 milioni le persone in #fuga da #guerre e… - TeresaChiara98 : RT @UNHCRItalia: Oltre 200 milioni di donne e ragazze hanno subito mutilazioni genitali femminili in 30 paesi del mondo. L'attivista soma… -