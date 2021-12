Una notte nella casa di ‘Mamma ho perso l’aereo’: ecco come fare per prenotarsi (Di giovedì 2 dicembre 2021) come ogni dicembre che si rispetti c’è un film cult da guardare: Mamma ho perso l’aereo. E per gli appassionati, adesso, è arrivata anche la possibilità di prenotare proprio la casa di Chicago dei McCallister, per una sola notte ovvero quella del 12 dicembre. Si tratta di una trovata pubblicitaria in occasione dell’uscita di ‘Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo‘, cioè il sequel della popolare pellicola del 1990 che sbarcherà su Disney+. come fare per aggiudicarsela? “Chi prima arriva, meglio alloggia”. Infatti si tratterà di battere sul tempo gli altri utenti collegandosi su www.airbnb.it a partire dalle ore 13 americane del 7 dicembre, al costo simbolico di 25 dollari. In palio una notte per 4 persone complessivamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)ogni dicembre che si rispetti c’è un film cult da guardare: Mamma hol’aereo. E per gli appassionati, adesso, è arrivata anche la possibilità di prenotare proprio ladi Chicago dei McCallister, per una solaovvero quella del 12 dicembre. Si tratta di una trovata pubblicitaria in occasione dell’uscita di ‘Home Sweet Home Alone – Mamma hol’aereo‘, cioè il sequel della popolare pellicola del 1990 che sbarcherà su Disney+.per aggiudicarsela? “Chi prima arriva, meglio alloggia”. Infatti si tratterà di battere sul tempo gli altri utenti collegandosi su www.airbnb.it a partire dalle ore 13 americane del 7 dicembre, al costo simbolico di 25 dollari. In palio unaper 4ne complessivamente, ...

Advertising

SkyArte : 35 anni fa fa veniva inaugurato a Parigi uno dei musei più famosi al mondo: il Museo d’Orsay. Noto per ospitare le… - emergenzavvf : Nella notte doppio intervento dei #vigilidelfuoco a Sud di #Roma: soccorsa una donna in via Ardeatina, dopo che un’… - sscnapoli : HIGHLIGHTS | Napoli - Lazio 4-0 Una notte magica al Maradona ???? ?? #ForzaNapoliSempre - ClimaSole : RT @ZeroNodi: 'La tentazione non è un peccato su cui si possa trionfare una volta per sempre e poi sei libero. La tentazione scivola nel le… - gianlucaguidi : @fo1984 Quattro anni fa un taxista di Milano che mi portava da Teatro al mio albergo, mi disse ma sa Sig guidi cosa… -