Una criptovaluta si impenna in pochi giorni | si chiama Omicron

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il mondo si trova davanti a due. Una è la nuova variante del coronavirus scoperta in Sudafrica e l’altra è una. Anonima prima del boom del weekend, da quando il suo valore è balzato da70 a 400 dollari in poche ore. Ha raggiunto poi un massimo storico di 689 dollari, durante la sessione di trading asiatica di lunedì mattina. L’asset, come scrive Bloomberg, è cresciuto del 945% da sabato, quando il prezzo era di appena 65 dollari. Il valore è poi piombato a 200 dollari nelle ore successive per poi tornare sopra quota 400 dollari: montagne russe tipiche di una speculazione in corso. Bloomberg ha anche definito la crescita del valore del token “una scommessa sull’attenzione”.

