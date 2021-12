“Un professore”, la serie che parla del nodo scoperto della società: la scuola superiore (Di giovedì 2 dicembre 2021) È passata un po’ sotto silenzio la serie “Un professore” che da qualche settimana Rai Uno offre in Prime time ai suoi video-ascoltatori. La fiction di 12 episodi è basata sulla serie catalana Merli ma gli sceneggiatori – Sebastiano Melloni, Sandro Petraglia (Head writer), Fidel Signorile, Valentina Gaddi – a mio giudizio hanno fatto un buon lavoro di adattamento. Senza parlare del regista Alessandro D’Alatri che spazia dalla pubblicità, al teatro alla TV generalista con una padronanza poetica che ce lo fa indicare come uno dei migliori direttori che ci sono oggi in giro. C’è Dante Balestra (Alessandro Gassmann) un prof sui generis di Filosofia che capita in un liceo scientifico romano e diventa in breve tempo un capro espiatorio dei colleghi bacchettoni, anche se la collega di matematica Marina Girolami (Sara ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) È passata un po’ sotto silenzio la“Un” che da qualche settimana Rai Uno offre in Prime time ai suoi video-ascoltatori. La fiction di 12 episodi è basata sullacatalana Merli ma gli sceneggiatori – Sebastiano Melloni, Sandro Petraglia (Head writer), Fidel Signorile, Valentina Gaddi – a mio giudizio hanno fatto un buon lavoro di adattamento. Senzare del regista Alessandro D’Alatri che spazia dalla pubblicità, al teatro alla TV generalista con una padronanza poetica che ce lo fa indicare come uno dei migliori direttori che ci sono oggi in giro. C’è Dante Balestra (Alessandro Gassmann) un prof sui generis di Filosofia che capita in un liceo scientifico romano e diventa in breve tempo un capro espiatorio dei colleghi bacchettoni, anche se la collega di matematica Marina Girolami (Sara ...

