Ultimo tango a Parigi | in arrivo la serie sul dietro le quinte del film scandalo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha destatoquando, nel 1972, è approdato sul grande schermo. Per la regia di Bernardo Bertolucci,tanto aè stato uno deipiù controversi della storia del cinema. Non solo per la vicenda in sé, che rappresentava una fantasia del regista (la passione con una perfetta sconosciuta), ma anche e soprattutto per quanto accaduto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.