Ultime Notizie Serie A | Ibra parla di Calciopoli | Spalletti salta le prossime due

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.55 – Squalifica, arriva la stangata:ledue del Napoli – Squalifica, stangata per il tecnico del Napoli che salterà ledue partite in programma contro Atalanta ed Empoli. La notizia Ore 11.45 –, l’attacco dihimovic: «Inter indegna dello scudetto della Juve» – Nella sua autobiografia in uscita oggi, Zlatanhimovic hato anche dello scudetto assegnato all’Inter nel caso. Le parole Ore 11.15 – Inter, Bastoni vede la Roma: le ...

Advertising

Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - fanpage : Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di… - MediasetTgcom24 : Consiglio di Stato: 'Medici non possono rifiutare di fare il vaccino #Covid - FraLauricella : RT @MediasetTgcom24: Aifa: il vaccino dei bambini efficace senza eventi gravi #Covid - actarus1070 : ( -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Fanpage

Non mancano le critiche alla gestione della pandemia e ai vaccini, soprattutto dopo ledelleore sul via libera all'immunizzazione della fascia 5 - 11 anni. Si aggiunge poi, minoranza ...VARIANTE OMICRON, VACCINI E NUOVI CONTAGI:Germania pronta a portare i malati anche in Italia Le regole per i viaggi di Natale e Capodanno Covid in Gran Bretagna, Johnson cambia le ...Leiv, presidente Aie: non dimenticare le difficoltà Secondo il presidente di Aie Ricardo Franco Levi i dati testimoniano la vivacità del settore, “sostenuta dagli investimenti degli editori e ...CAGLIARI. Risolto consensuamente il contrasto che legava Diego Farias al Cagliari fino a giugno 2022. L'attaccante brasiliano potrà stipulare un nuovo contratto dal primo gennaio ...