Turi (Uil Scuola): “Sostegno à la carte e docenti a domicilio. Non c’è fine alla mortificazione di una categoria che non merita questi toni” (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Uil Scuola interviene in merito alle possibili novità che riguadagno il Sostegno. "Un annuncio informale, questo sarebbe al momento, la notizia di un decreto sul Sostegno a cui il ministero sta lavorando nel quale i docenti andrebbero a svolgere la propria attività a domicilio nel caso in cui un l’alunno o l’alunna affidati siano impossibilitati frequentare le lezioni per un periodo di oltre 30 giorni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Uilinterviene in merito alle possibili novità che riguadagno il. "Un annuncio informale, questo sarebbe al momento, la notizia di un decreto sula cui il ministero sta lavorando nel quale iandrebbero a svolgere la propria attività anel caso in cui un l’alunno o l’alunna affidati siano impossibilitati frequentare le lezioni per un periodo di oltre 30 giorni". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Sostegno à la carte e docenti a domicilio. Non c’è fine alla mortificazione di una categoria ch… - ProDocente : Turi (Uil Scuola): “Sostegno à la carte e docenti a domicilio. Non c’è fine alla mortificazione di una categoria ch… - ProDocente : Turi (Uil Scuola): “Il contenimento del virus non può essere gestito solo tramite i vaccini, ma servono distanziame… - orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Il contenimento del virus non può essere gestito solo tramite i vaccini, ma servono distanziame… - TV7Benevento : Scuola: Turi (Uil), 'Figliuolo? Scelta Draghi è passo avanti, è assunzione responsabilità'... -