Tumori | dermatologa Fargnoli su melanoma | ' attenzione al sole anche d' inverno'

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - La prevenzione primaria deltende a ridurre l'incidenza del tumore rimuovendo le cause che lo provocano. Per questo il primo passo è evitare l'eccessiva esposizione al(raggi ultravioletti naturali) e a lampade abbronzanti (raggi ultravioletti artificiali). “Non solo durante il periodo estivo. La possibilità che ilsviluppi metastasi, invadendo altri organi del corpo, è direttamente correlata al suo spessore; prima si riesce a intervenire, migliori sono le possibilità di cura e guarigione, in caso di assenza di metastasi. Lo screening dermatologico assume, quindi, il valore di una pratica salvavita”. Così Maria Concetta, direttore Uoc Dermatologia generale ed oncologica presso la Asl 1 Abruzzo e professore ordinario di Dermatologia e venereologia ...

