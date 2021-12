Trasporti | Patanè | entro due anni primi 14 nuovi treni metro A e B

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “Ci aspettano un anno e mezzo-due di lavori per spendere i 425 milioni stanziati per la manutenzione delle lineepolitane. Una parte è stata già impegnata per 134 milioni ed è destinata a. La gara è stata affidata per 30di cui la prima tranche di 14 arriverà tra due. Ha vinto CAF: 12 andranno sulla linea B e 2 sulla A”. Così l’assessore aidi Roma, Eugenio, nel corso della prima riunione della commissione Mobilità della nuova consiliatura. “Poi- ha aggiunto- ci sono 66 milioni destinati per la revisione generale, 36 per l’ammodernamento della linea A, 4,6 sul segnalemento e poi restano 185 milioni sui sistemi antincendio e per le banchinette e che avevano come termine il 31 dicembre 2021. Abbiamo deciso per questo di ...