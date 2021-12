Traffico Roma del 02-12-2021 ore 08:00 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione per un incidente code sul viadotto Giubileo del 2000 all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro città proseguendo sulla Flaminia altri modi ma per Traffico del raccordo via dei Due Ponti quasi sulla Salaria dalla motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est prime code anche su via del Foro Italico nei pressi della Salaria verso lo stadio allenamenti sull intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est a Roma Sud code sulla Appia da Ciampino a via delle Capannelle sulla Pontina tratti da Pomezia a Castel di Decima è lungo la via del Mare Acilia Casal Bernocchi sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Nomentana ed in carreggiata interna tratti dalla Casilina alla Pontina Infine per un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per un incidente code sul viadotto Giubileo del 2000 all’altezza del Raccordo Anulare verso il centro città proseguendo sulla Flaminia altri modi ma perdel raccordo via dei Due Ponti quasi sulla Salaria dalla motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est prime code anche su via del Foro Italico nei pressi della Salaria verso lo stadio allenamenti sull intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est aSud code sulla Appia da Ciampino a via delle Capannelle sulla Pontina tratti da Pomezia a Castel di Decima è lungo la via del Mare Acilia Casal Bernocchi sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Nomentana ed in carreggiata interna tratti dalla Casilina alla Pontina Infine per un ...

