(Di giovedì 2 dicembre 2021) L'appuntamento del2021 è l'occasione perper delineare la strategia relativa al mercato europeo per il 2022. Vengono infattile versioni di serie della bZ4x, della GR86, della Corolla Cross e della Yaris GR Sport, ma c'è spazio anche per i prototipi a idrogeno Lexus ROV e GR Yaris H2 con motori endotermici. La prima Suv elettricaè la bZ4X. La bZ4Z è la prima elettrica dellaed entra nel già affollato settore delle Suv a batteria con un progetto innovativo anche dal punto di vista stilistico. La linea, identica alla cugina Subaru Solterra, nasconde un progetto nuovo nato dalla piattaforma dedicata eTNGA a trazione anteriore o integrale. Con 450 km di autonomia e dieci anni o 1 milione di chilometri di garanzia sulle batterie i clienti ...

Advertising

infoiteconomia : Toyota Corolla: tutte le novità della versione 2022 - infoiteconomia : Toyota: tutte le novità del Kenshiki Forum 2021 - - infoiteconomia : Toyota, debutta la nuova Corolla Cross: tutte le novità 2022 - Morbidosamente : RT @Plumbeer89: Scopro solo ora che il logo Toyota comprende tutte le lettere per leggerlo. - dinoadduci : Toyota - Tutte le novità presentate al Kenshiki Forum -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Tutte

' Sebbenesi impegni a rendere disponibili ai clienti milioni di EV, il modo per ridurre al massimo le emissioni a livello globale è quello di utilizzarele soluzioni elettrificate, ...... ma abbraccerà molteplici tecnologie che portanoalla medesima destinazione" ha detto Matt Harrison, amministratore delegato diMotor Europe. In tema di transizione all'elettrico, la ...Nel corso del Kenshiki Forum di Bruxelles, Toyota Motor Europe (TME) ha annunciato importanti novità sulla sua strategia commerciale europea ...Dedicato espressamente all'Europa e assemblato nel Regno Unito, il pianale E3 per i modelli medi potrà ospitare powetrain elettrici, plug-in e full hybrid ...