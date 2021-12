Toyota - Dal 2035 solo auto a "zero emissioni" in Europa (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Toyota si è posta l'obiettivo per il 2035 di commercializzare nei Paesi dell'Europa occidentale solo veicoli a "zero-emissioni" (elettriche a batterie, fuel-cell e idrogeno). La novità è stata annunciata nel corso del Kenshiki Forum, l'evento di presentazione di una serie di nuovi modelli che dovranno rafforzare la proposta commerciale europea del colosso nipponico. Il crono-programma. Nei prossimi anni, la Toyota lancerà un "numero crescente" di veicoli a zero emissioni (ZEV), a partire dalla Suv elettrica bZ4X. Entro il 2030, il peso delle ZEV sul totale delle vendite in Europa occidentale è previsto ad almeno il 50%, ma la Toyota ritiene di avere "la capacità e la possibilità di incrementare ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lasi è posta l'obiettivo per ildi commercializzare nei Paesi dell'occidentaleveicoli a "" (elettriche a batterie, fuel-cell e idrogeno). La novità è stata annunciata nel corso del Kenshiki Forum, l'evento di presentazione di una serie di nuovi modelli che dovranno rafforzare la proposta commerciale europea del colosso nipponico. Il crono-programma. Nei prossimi anni, lalancerà un "numero crescente" di veicoli a(ZEV), a partire dalla Suv elettrica bZ4X. Entro il 2030, il peso delle ZEV sul totale delle vendite inoccidentale è previsto ad almeno il 50%, ma laritiene di avere "la capacità e la possibilità di incrementare ...

Advertising

fra_sempru : @Psi0_ il mio consiglio da ingegnere meccanico è la yaris. Al momento dal punto di vista dei consumi l'ibrida è que… - willycuba65 : @SarebbeSusanna il tizio arriva col suo Toyota Rav4 bianco perlato metallizzato, molto arrogante, si mette in doppi… - accessoricarro1 : Kit carrozzeria completo adatto per TOYOTA Land Cruiser Prado FJ150 (dal 2014 in poi) Modellista Design… - Eumoret : @seneca1900 Non per tutte le marche! Toyota Yaris Cross Hybrid, ordinata la prima settimana di settembre, è “già” dal concessionario ???????? - SABelgium : FARO FANALE PROIETTORE ANTERIORE DX TOYOTA LAND CRUISER 09> DAL 2009 IN POI #eBay???? -