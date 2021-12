Toyota Corolla Cross - I dettagli della versione europea

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 2 dicembre 2021) stata presentata inizialmente in Asia, ma era chiaro che il suo destino era quello di conquistare il mercato globale. Parliamo, che viene ora svelata nella variante che sarà disponibile in Europa a partire dall'autunno del 2022. Con l'arrivo di questo prodotto laallarga ulteriormente la sua presenza nel settore delle ruote alte: lasi inserisce infatti in una gamma che ora può contare anche sulla Yaris, sulla C-HR, sulla RAV4, sulla Highlander e sulla nuova bZ4x elettrica. Più cortaWagon per lottare nel segmento C. Lasi inserisce nell'affollato segmento C delle suv e affianca le varianti cinque porte e Touring Sports del modello, rispetto alle ...