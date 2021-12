Toro-Empoli | la diretta | 2-2 La Mantia firma il pari

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Giornata speciale per il club granata, a mezzanotte si festeggiano i 115 anni. Per l’occasione i giocatori indossano una maglia speciale: sul retro la scritta «Foo ball Club Torino»

Advertising

TuttoIlToro : 72: GOAL. Toro 2 Empoli 2. Pareggio di La Mantia che insacca di testa sfruttando un cross dalla sinistra. #SFT #FVCG #TorinoEmpoli - Toro_News : 60‘ | ?? Triplo cambio Empoli: Fuori Zurkowski, Marchizza, Di Francesco Dentro Haas, Parisi, Lamantia ?? 2?? -… - Toro_News : 52‘ | ?? Cambio nell’Empoli: Entra Bajrami, esce Bandinelli ?? 2?? - 1?? ?? #TorinoEmpoli #SerieATIM #ToroNews - Loscoindividuo : Traversa dell’Empoli!!! #TorinoEmpoli #TorEmp #Toro #Toro115 #SerieATIM - zazoomblog : Torino Empoli 2-1 LIVE: Toro in 10 Romagnoli accorcia - #Torino #Empoli #LIVE: #Romagnoli -

Ultime Notizie dalla rete : Toro Empoli

Si chiude con ilin vantaggio per 2 - 1 contro l'il primo tempo del posticipo della 15esima giornata di serie A. Le firme granata sul match fin qui sono di Pobega e Pjaca. Prima grande occasione per gli ...Si giocano questa sera le ultime due gare della quindicesima giornata: alle 18.30e alle 20.45 Lazio - Udinese. Segui la diretta diIvan Juric alle prese con numerosi infortuni, su tutti quello di capitan Belotti, recupera Singo e Buongiorno e scommette ...SECONDO TEMPO 30' Contropiede del Toro con Pobega che prova a lanciare in porta Aina, capisce tutto Romagnoli che ripiega e serve il portiere. 28' Nel Toro dentro Rincon per Praet e ...SECONDO TEMPO 21' Dal lato opposto arriva un tiro dalla bandierina. Sulla battuta cross preda di Milinkovic-Savic. 20' OCCASIONE TORO! Bremer ruba palla al limite dell'area, ...