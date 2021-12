Tornano le Frecce no-stop Mobilità integrata per le località turistiche | Trenitalia riparte con 7mila collegamenti al giorno

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nuovo orario, nuovo inizio. Con il treno al centro di un modello dicollettiva,, sicura e sostenibile. Uno degli obiettivi di, che ha presentato ieri a Milano l'orario invernale in vigore dal 12 dicembre, coerente con quelli del PNRR che assegna oltre 25 miliardi al settore ferroviario in nome, anche, della sostenibilità ambientale. “Stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno e organizzare unasempre più efficace e sostenibile, con i vari servizi ben integrati tra loro, all'insegna dell'intermodalità", così l'AD diLuigi Corradi. Nell'offerta invernale disono oltre, Intercity e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Frecciarossa Milano-Parigi entro fine anno. Corradi: 'L'orario invernale è un nuovo inizio. Tornano le Frecce non-s… - marienoellejean : RT @Agenzia_Ansa: Frecciarossa Milano-Parigi entro fine anno. Corradi: 'L'orario invernale è un nuovo inizio. Tornano le Frecce non-stop, o… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Frecciarossa Milano-Parigi entro fine anno. Corradi: 'L'orario invernale è un nuovo inizio. Tornano le Frecce non-stop, o… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: Frecciarossa Milano-Parigi entro fine anno. Corradi: 'L'orario invernale è un nuovo inizio. Tornano le Frecce non-stop, o… - Agenzia_Ansa : Frecciarossa Milano-Parigi entro fine anno. Corradi: 'L'orario invernale è un nuovo inizio. Tornano le Frecce non-s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano Frecce

dal 12 dicembre lenon - stop, mentre i treni regionali, con 1,1 milioni di viaggi al giorno, si riavvicinano agli 1,6 milioni pre - covid, dopo il tracollo del 2020, con un picco di ...LeTricolorisui cieli cittadini due anni dopo la loro ultima esibizione. Lo spettacolo è in programma il 14 e il 15 maggio. Il programma prevede per sabato le prove generali alle 15,...Entornointeligente.com / MILANO. â?” Lâ??orario invernale di Trenitalia in vigore dal prossimo 12 dicembre segna il “nuovo inizio” per il trasporto ferroviario dopo oltre 18 mesi di pandemia. Lo ha de ...L'orario invernale di Trenitalia in vigore dal prossimo 12 dicembre è "un nuovo inizio". Lo afferma l'amministratore delegato ...