Torino | Juric | ' Mezz' ora spettacolare Gli episodi cambiano le partite'

(Di giovedì 2 dicembre 2021)- Ilva in vantaggio, rimane in dieci e si fa rimontare due gol dall'Empoli. Ivanè soddisfatto a metà. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: " La squadra ha fatto una prima ...

- Ilva in vantaggio, rimane in dieci e si fa rimontare due gol dall'Empoli. Ivanè soddisfatto a metà. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: " La squadra ha fatto una prima mezz'ora ...Allenatore: Luca Gotti La cronaca di- Empoli ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi anche Serie A, vincono Bologna e Inter. Genoa - Milan 0 - 3, Sassuolo - Napoli 2 - 2 Per la sfida contro l'Empoli,...Il suo Empoli ha conquistato un punto prezioso sul campo del Torino. Una partita che era iniziata male per ... e dunque di mantenere alle proprie spalle in classifica gli uomini di Juric, protagonista ..."Dentro c'è amarezza. Quando fai una mezzora di dominio contro un Empoli che ti sta due punti avanti e che puoi superare ti dispiace. Poi è stata un'altra partita, in cui siamo stati tosti e abbiamo ...