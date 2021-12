Torino-Empoli | le formazioni ufficiali | Juric fa turnover in attacco!

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra poco meno di un’ora scenderanno in campoe Genoa per il primo dei due posticipi della 15esima giornata. La sfida si terrà allo stadio Olimpico Grandee l’arbitro del match sarà il signor Colombo della sezione di Como. Andreazzoli,Le(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Lukic, Pobega, Singo; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Ivan. ?Ecco i nostri titolari per ##SFT pic.twitter.com/vAypqmdxk1—Football Club (@FC 1906) December 2, 2021(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Ricci, ...

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 15ª giornata di ...Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Ola Aina, Lukic, Pobega, Singo; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric(4 - 3 - 3): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Empoli: Juric sceglie Sanabria per sostituire l'infortunato Belotti, Andreazzoli si affida ancora una volta alla coppia Pinamonti-Di Francesco ...