Torino-Empoli | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Scopriamo ledi, posticipo della 15a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande. I granata di Ivan Juric si trovano, con 17 punti, al tredicesimo posto in classifica. Nell’ultima gara è arrivata una sconfitta di misura contro la Roma. Stasera i piemontesi giocheranno con una maglia commemorativa per i 115 anni di storia del club. Il tecnico schiera i suoi con il consueto 3-4-2-1, con Sanabria in attacco al posto dell’infortunato Belotti. L’guidato da Aurelio Andreazzoli si trova, con 19 punti, una posizione sopra i granata. Nell’ultima partita è arrivata una grande vittoria nel derby toscano contro la Fiorentina. L’allenatore schiera i suoi con il 4-3-1-2, con la coppia di attaccanti formata da Di ...