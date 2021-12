Torino-Empoli 2 dicembre ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | granata senza Belotti | Juric si affida a Pjaca e Sanabria

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’immagine diche esce dal prato dell’Olimpico malconcio è l’emblema delda trasferta, zoppicante come il suo attaccante e reduce nell’1-0 contro la Roma dalla quarta sconfitta esterna consecutiva di misura esegnare. L’vede da vicino la Juve in classifica, 19 punti contro 21, e tende a prediligere le rimonte nel InfoBetting: Scommesse Sportive e

DIRETTA: GLI ALLENATORI In avvicinamento alla diretta di, possiamo spendere qualche parola in più anche sui due allenatori Ivan Juric e Aurelio Andreazzoli, che stanno facendo ...Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric A disposizione: Berisha, ...Torino-Empoli: dove vederla in tv? La diretta TV di Torino-Empoli sarà trasmessa su Dazn. La diretta inizierà giovedì 2 dicembre alle 18.30. Ricordiamo, inoltre, che la partita Torino-Empoli sarà ...Alle 18.30 c’è Torino-Empoli, la prima partita di oggi. Juric lancia Sanabria al posto di Belotti, che è infortunato. Alle sue spalle ci sono Praet e Pjaca, in panchina ...