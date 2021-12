Torino-Empoli 2-2: Romagnoli e La Mantia rimontano i granata (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Empoli riprende il Torino sul 2-2 nel primo posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Allo Stadio Gran Torino, i granata sbloccano dopo appena 11` con Pobega e raddoppiano poco dopo con Pjaca, indirizzando il match.Il rosso diretto a Singo alla mezz`ora cambia le sorti della serata: Romagnoli al 34` accorcia, il nuovo entrato La Mantia al 72` pareggia. Per entrambe il pari è utile per allontanare la zona retrocessione.Risultati (quindicesima giornata): Atalanta-Venezia 4-0, Fiorentina-Sampdoria 3-1, Hellas Verona-Cagliari 0-0, Salernitana-Juventus 0-2, Bologna-Roma 1-0, Inter-Spezia 2-0, Genoa-Milan 0-3, Sassuolo-Napoli 2-2, Torino-Empoli 2-2, giovedì 2 ore 18.30, Lazio-Udinese, giovedì 2 ore 20.45Classifica: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'riprende ilsul 2-2 nel primo posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Allo Stadio Gran, isbloccano dopo appena 11` con Pobega e raddoppiano poco dopo con Pjaca, indirizzando il match.Il rosso diretto a Singo alla mezz`ora cambia le sorti della serata:al 34` accorcia, il nuovo entrato Laal 72` pareggia. Per entrambe il pari è utile per allontanare la zona retrocessione.Risultati (quindicesima giornata): Atalanta-Venezia 4-0, Fiorentina-Sampdoria 3-1, Hellas Verona-Cagliari 0-0, Salernitana-Juventus 0-2, Bologna-Roma 1-0, Inter-Spezia 2-0, Genoa-Milan 0-3, Sassuolo-Napoli 2-2,2-2, giovedì 2 ore 18.30, Lazio-Udinese, giovedì 2 ore 20.45Classifica: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, ...

Advertising

TorinoFC_1906 : 115 ???????? ???? ???????????? ?? ???????????????? ?? ???????????? ?????? ??Empoli ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoEmpoli #SFT - Etwepaa : RT @Etwepaa: Torino - Empoli Empoli might win - NOCAAP02 : @JulzOa Dalle piccole prenderei - Fiorentina: Vlahovic - Juventus: Dybala - Roma: Abraham - Lazio: Milinkovic - Bo… - siciliafeed : Il Torino si fa rimontare, finisce 2-2 contro l’Empoli - Franco_Sweeper : @Futball_Karim Current Serie A with only one from each club… Napoli - Petagna Milan - Calabria Inter - Darmian Ata… -