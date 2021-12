Torino, Cristina muore dopo la fecondazione assistita in Moldavia. L'autopsia: 'Aveva il Covid'. La famiglia: 'Falso' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Complicazioni da Coronavirus. Sarebbe morta per Covid e non a seguito dell'intervento di fecondazione assistita in una clinica di Chisinau, in Moldavia, , la 30enne cake designer di Chivasso in ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Complicazioni da Coronavirus. Sarebbe morta pere non a seguito dell'intervento diin una clinica di Chisinau, in, , la 30enne cake designer di Chivasso in ...

Advertising

florianarullo : RT @CorriereTorino: Cristina, morta dopo fecondazione assistita in Moldavia. L’autopsia: «Decesso causato d... - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Morì dopo fecondazione assistita in Moldavia. L’autopsia: decesso per Covid. I parenti: «Falso» - Italia_Notizie : Cristina, morta dopo fecondazione assistita in Moldavia: «Decesso per Covid». I parenti: «Falso» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morì dopo fecondazione assistita in Moldavia. L’autopsia: decesso per Covid. I parenti: «Falso» - Corriere : Morì dopo fecondazione assistita in Moldavia. L’autopsia: decesso per Covid. I parenti: «Falso» -