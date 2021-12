Torino, carabiniere ferito. Il comandante dell'Arma lo premia con l'encomio solenne: 'Coraggio eccezionale' (Di giovedì 2 dicembre 2021) encomio solenne per il brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatino ferito nel tentativo di sventare una rapina in fArmacia, lunedì a Torino , nonostante fosse libero dal servizio e disArmato. Il ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021)per il brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatinonel tentativo di sventare una rapina in fcia, lunedì a, nonostante fosse libero dal servizio e disto. Il ...

Advertising

Antonio_Tajani : Una preghiera per il carabiniere che ieri sera tentando di sventare una rapina, in una farmacia di #Torino, è rimas… - Magda_mavi : RT @Stefanialove_of: 15enne accoltella l'amico 14enne in un supermercato per un diverbio. Ticino Due 15enne massacrano coetaneo per averli… - isamiccoli52 : RT @debora_ergas: Encomio solenne al Brigadiere Capo #MaurizioSabbatino, il carabiniere accoltellato a #Torino mentre, fuori servizio, tent… - PatriziaOrlan11 : RT @Stefanialove_of: 15enne accoltella l'amico 14enne in un supermercato per un diverbio. Ticino Due 15enne massacrano coetaneo per averli… - Lucapaletta2 : RT @Stefanialove_of: 15enne accoltella l'amico 14enne in un supermercato per un diverbio. Ticino Due 15enne massacrano coetaneo per averli… -