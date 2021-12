"Ti voglio come mia sco***". Il professore dell'orrore, proposta indecente alla 17enne: inchiodato da Giletti | Video (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Non è l'Arena, come sempre da qualche settimana a questa parte, l'ultimo segmento di trasmissione è a luci rosse. Inchieste sul mondo della prostituzione, soprattutto quella minorile. E nella puntata di mercoledì 1 dicembre, ecco il servizio di Rebecca Pecori: mette un annuncio online ed in pochi minuti riceve decine di telefonate e messaggi su WhatsApp. E tra chi le scrive, anche un professore scolastico. "Mi chiede di vederci domani alle 15.30. Gli chiedo di sentirci verso le 13 così ci organizziamo bene. E lui mi risponde: Sto a scuola tesoro, sono un professore. E poi aggiunge: "Ti voglio come mia sco***alunna", spiega l'inviata di Giletti nel servizio. Dunque, ecco la telefonata: "Ciao tesoro, allora, dimmi tutto". "Tu sei uscito da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Non è l'Arena,sempre da qualche settimana a questa parte, l'ultimo segmento di trasmissione è a luci rosse. Inchieste sul mondoa prostituzione, soprattutto quella minorile. E nella puntata di mercoledì 1 dicembre, ecco il servizio di Rebecca Pecori: mette un annuncio online ed in pochi minuti riceve decine di telefonate e messaggi su WhatsApp. E tra chi le scrive, anche unscolastico. "Mi chiede di vederci domani alle 15.30. Gli chiedo di sentirci verso le 13 così ci organizziamo bene. E lui mi risponde: Sto a scuola tesoro, sono un. E poi aggiunge: "Timiaalunna", spiega l'inviata dinel servizio. Dunque, ecco la telefonata: "Ciao tesoro, allora, dimmi tutto". "Tu sei uscito da ...

