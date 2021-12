The Tourist: Jamie Dornan soffre di amnesia nel trailer della serie BBC (Di giovedì 2 dicembre 2021) Jamie Dornan perde la memoria dopo un incidente nell'outback australiano nel trailer della miniserie thriller The Tourist. Jamie Dornan colpito da amnesia nel trailer di The Tourist, miniserie mystery thriller prodotta dalla compagnia di Fleabag, Two Brothers Pictures, e da BBC. La storia è incentrata su un inglese (Jamie Dornan) in viaggio nell'entroterra australiano che scopre di essere inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di mandarlo fuori strada. Un epico inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si sveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo vivo. L'unico problema è che non ha idea di chi sia. Con figure spietate del suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)perde la memoria dopo un incidente nell'outback australiano nelminithriller Thecolpito daneldi The, minimystery thriller prodotta dalla compagnia di Fleabag, Two Brothers Pictures, e da BBC. La storia è incentrata su un inglese () in viaggio nell'entroterra australiano che scopre di essere inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di mandarlo fuori strada. Un epico inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si sveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo vivo. L'unico problema è che non ha idea di chi sia. Con figure spietate del suo ...

