The Good Doctor 4 e The Resident 3, anticipazioni 3 dicembre: ritorni e partenze

The Good Doctor 4 e The Resident 3 tornano con gli episodi intitolati Guatemala-1° parte e Il ritorno, venerdì 3 dicembre su Rai Due dalle 21.20. Le anticipazioni rivelano che i medici del St. Bonaventure partiranno per la Guatemala per aiutare pazienti bisognosi di cure. In questa occasione, Claire potrebbe decidere di restare lì mentre Shaun e Lea vivranno situazioni opposte e Audrey Lim troverà l'amore. Al Chastain Park, invece, il ritorno di Conrad Hawkins manderà su tutte le furie Barret Cain mentre Randolph Bell rischierà di mettersi nei guai finanziariamente.

The Good Doctor 4, trama 3 dicembre: Claire resta in Guatemala?

La trama The Good Doctor 4 di questa puntata, rivela che Audrey Lim organizzerà un ...

