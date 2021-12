Terrorismo: tunisino appartenente Isis arrestato. Era arrivato in Sicikia su Barcone ed era ospite del Cpr di Gorizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'autorità giudiziaria tunisina, aveva emesso nei confronti del giovane un provvedimento di cattura internazionale per partecipazione ad associazione terroristica ad atti di Terrorismo. Adesso il tunisino rischia estradizione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'autorità giudiziaria tunisina, aveva emesso nei confronti del giovane un provvedimento di cattura internazionale per partecipazione ad associazione terroristica ad atti di. Adesso ilrischia estradizione L'articolo proviene da Firenze Post.

