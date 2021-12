Terrorismo | Rampelli | “Il suo cavallo di Troia è il buonismo” Arrestato un tunisino arrivato su un barcone

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’arresto del terrorista, membro di una cellula dell’Isis, da parte della Polizia di Stato di Venezia ha scatenato un dibattito acceso. Si tratta di un cittadino, 25 anni, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di”. Ma l’elemento inquietante è che l’ arresto è avvenuto mentre l’uomo si trovava al Centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo in provincia di Gorizia. Si impongono controlli su tutti gli attuali ospiti dei centri italiani. Incalza il Vicepresidente della camera di FdI Fabio, ilerain Italia su un“Ildalle Forze ...