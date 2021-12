Tennis, Rafael Nadal su Novak Djokovic: “Ha grandi chance per essere il giocatore con più Slam di tutti i tempi” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non manca molto al ritorno in campo di Rafa Nadal. L’asso spagnolo, fuori dal circuito ATP da ormai alcuni mesi per un problema al piede sinistro di non poco conto, dovrebbe riprendere la sua attività agonistica dagli Australian Open (17 gennaio 2022). Da osservatore interessato, Rafa ha espresso alcune valutazioni sull’andamento dei tornei. In questo contesto, Novak Djokovic si è confermato n.1 del mondo e ha sfiorato il Grande Slam, visto che dopo aver vinto gli Open australiani, il Roland Garros (vincendo contro Nadal in semifinale) e Wimbledon si è dovuto arrendere nella Finale degli US Open al russo Daniil Medvedev. Tuttavia, Nadal ritiene che il serbo abbia sempre grandi possibilità per giungere a quota 21 Major in carriera e quindi superare proprio l’iberico e ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non manca molto al ritorno in campo di Rafa. L’asso spagnolo, fuori dal circuito ATP da ormai alcuni mesi per un problema al piede sinistro di non poco conto, dovrebbe riprendere la sua attività agonistica dagli Australian Open (17 gennaio 2022). Da osservatore interessato, Rafa ha espresso alcune valutazioni sull’andamento dei tornei. In questo contesto,si è confermato n.1 del mondo e ha sfiorato il Grande, visto che dopo aver vinto gli Open australiani, il Roland Garros (vincendo controin semifinale) e Wimbledon si è dovuto arrendere nella Finale degli US Open al russo Daniil Medvedev. Tuttavia,ritiene che il serbo abbia semprepossibilità per giungere a quota 21 Major in carriera e quindi superare proprio l’iberico e ...

