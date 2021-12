Tennis: Djokovic, 'sostengo decisione Wta di sospendere tornei in Cina dopo capo Peng' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Madrid, 2 dic. - (Adnkronos) - "sostengo pienamente la posizione della Wta perché non conosciamo la situazione di Shuai e in che condizioni si trovi". Il numero uno del mondo Novak Djokovic appoggia la decisione della Wta di sospendere tutti i tornei in Cina a seguito del caso della Tennista Peng Shuai. "La sua salute è importante per il mondo del Tennis. Una cosa del genere non deve accadere", aggiunge Djokovic in conferenza stampa da Madrid dopo aver condotto la Serbia in semifinale di Coppa Davis. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Madrid, 2 dic. - (Adnkronos) - "pienamente la posizione della Wta perché non conosciamo la situazione di Shuai e in che condizioni si trovi". Il numero uno del mondo Novakappoggia ladella Wta ditutti iina seguito del caso dellataShuai. "La sua salute è importante per il mondo del. Una cosa del genere non deve accadere", aggiungein conferenza stampa da Madridaver condotto la Serbia in semifinale di Coppa Davis.

