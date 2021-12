Tendenza abito drappeggiato: divino come Cher negli 80s (Di giovedì 2 dicembre 2021) Cher lo indossò per una serata speciale allo Studio 54 nel 1978: un vestito drappeggiato e asimmetrico firmato Halston, in un tessuto fluido e leggero dal finish sottilmente lucido. come quello di una dea ma in un nero spiazzante. Classico eppure perfettamente in linea con lo stile trasgressivo della popstar americana. Che infatti lo abbinò a una giacca di pelle en pendant, sempre all’insegna dei contrasti. Si tratta di un’immagine iconica dell’epoca in cui nella discoteca newyorkese si ritrovava tutti quelli che contavano nel mondo dello spettacolo, della moda, dell’arte e della cultura. Le tendenze che venivano lanciate allo Studio 54 da stilisti come Halston, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, sono tra le più copiate ancora oggi. E la conferma arriva anche da questo vestito ultra chic sfoggiato da ... Leggi su amica (Di giovedì 2 dicembre 2021)lo indossò per una serata speciale allo Studio 54 nel 1978: un vestitoe asimmetrico firmato Halston, in un tessuto fluido e leggero dal finish sottilmente lucido.quello di una dea ma in un nero spiazzante. Classico eppure perfettamente in linea con lo stile trasgressivo della popstar americana. Che infatti lo abbinò a una giacca di pelle en pendant, sempre all’insegna dei contrasti. Si tratta di un’immagine iconica dell’epoca in cui nella discoteca newyorkese si ritrovava tutti quelli che contavano nel mondo dello spettacolo, della moda, dell’arte e della cultura. Le tendenze che venivano lanciate allo Studio 54 da stilistiHalston, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, sono tra le più copiate ancora oggi. E la conferma arriva anche da questo vestito ultra chic sfoggiato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Tendenza abito Come vestirsi a dicembre 2021: 5 outfit da copiare - ...notizia è che il modello più caldo - lungo e imbottito a dovere - non è mai stato così di tendenza. ... Protagonista, sempre il versatile abito midi a fiori . Da indossare nell'Autunno Inverno 2021 con ...

Piumino Inverno 2021: quello di Irina Shayk è must have Provate a indossare la giacca di Hugo Boss con un abito lungo in maglia, il piumino detta la nuova tendenza della divisa urbana dell'Inverno 2021.

Tendenze moda Natale 2021: 8 vestiti e accessori con paillettes Harper's Bazaar Italia Tendenza abito drappeggiato: divino come Cher negli 80s Un vestito drappeggiato come quello firmato Halston sfoggiato da Cher nel 1978 è l’idea perfetta per il look delle feste di fine anno.

Il royal look del giorno. Lady Amelia Windsor ai Brit Awards con abito di tulle Lady Amelia Windsor, 26 anni, 43esima in linea di successione al trono, parente e cugina di Harry e William, si è presentata ai British Fashion Awards con un abito color cipria realizzato in tulle e d ...

