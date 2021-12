Temptation Island, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono diventati genitori: “La vita purtroppo ci ha già messo davanti a una bella sfida” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono diventati genitori. Ieri mattina l’ex protagonista di Temptation Island ha dato alla luce la piccola Giulia, prima figlia della coppia. Valentina ha annunciato la nascita attraverso un post su Instagram in cui ha lasciato intendere che non sia filato tutto liscio e che la piccola abbia attualmente bisogno di cure: Ieri Mercoledì 1/12/2021 Alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 dicembre 2021)De. Ieri mattina l’ex protagonista diha dato alla luce la piccola Giulia, prima figlia della coppia.ha annunciato la nascita attraverso un post su Instagram in cui ha lasciato intendere che non sia filato tutto liscio e che la piccola abbia attualmente bisogno di cure: Ieri Mercoledì 1/12/2021 Alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! Laci ha già messiad una, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al ...

