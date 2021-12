Tavernola | la Regione | “Nessuna autorizzazione per la ripresa delle attività minerarie su Monte Saresano”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Bergamasca. La Direzione Generale Ambiente e Clima diLombardia rettifica con una nota le notizie pubblicate in relazione a presunti provvedimenti regionali diallasul, in comune diBergamasca. “Lombardia – si legge nella nota – non ha autorizzato alcunadell’, ma ha stabilito, al contrario, ulteriori restrizioni, ai fini precauzionali, del programma disperimentali. Un programma già autorizzato e concordato nel luglio scorso con tutti i soggetti interessati e riferito al solo anno 2021. Questo al fine di testare se e come le ...