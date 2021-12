Tartan Nails | la meravigliosa nail art natalizia!

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Cosa c’è di più festoso che delle unghie in pieno mood invernale? Levi conquisteranno a prima vista e saranno perfette da sfoggiare durante le prossime feste natalizie. Ilè un tessuto particolare, con cui si confeziona il tipico kilt, il gonnellino scozzese. Si presenta con una trama in cui fili di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tartan Nails

CheDonna.it

... @nolas., @beautybybarajas, @samrosenails Via Instagram PLAIDAUTUNNO INVERNO 2021: IL RITORNO DELLE UNGHIELe unghienon sono una novità e le PlaidAutunno Inverno ...Giacchecon tanto di spuntoni metallici per Le Endrigo che vestono così la loro ... Qualche perplessità per l esibizione tra i giudici (hanno eseguito Closer dei Nine Inch), ma una sola ...