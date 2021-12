Tanti auguri Britney, regina del gloss e degli smokey pastello (Di giovedì 2 dicembre 2021) Britney Spears, l'evoluzione beauty della pop star guarda le foto Britney Spears il 2 dicembre compe 40 anni e mai come quest’anno ci saranno grandi festeggiamenti. Pochi giorni fa, infatti, è stata revocata dopo 13 anni la tutela legale paterna, e la cantante è finalmente tornata libera. Sono passati ventidue anni dalla celebre Baby one more time che l’ha consacrata reginetta del pop: della ragazzina dal make up “caramelloso” tutto blush e glitter, oggi restano solo il fedele biondo platino e le labbra glossate. Eppure, può ancora meritarsi il titolo di icona beauty ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021)Spears, l'evoluzione beauty della pop star guarda le fotoSpears il 2 dicembre compe 40 anni e mai come quest’anno ci saranno grandi festeggiamenti. Pochi giorni fa, infatti, è stata revocata dopo 13 anni la tutela legale paterna, e la cantante è finalmente tornata libera. Sono passati ventidue anni dalla celebre Baby one more time che l’ha consacrata reginetta del pop: della ragazzina dal make up “caramelloso” tutto blush e glitter, oggi restano solo il fedele biondo platino e le labbraate. Eppure, può ancora meritarsi il titolo di icona beauty ...

