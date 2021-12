Superbike 2022 | numero speciale per Razgatlioglu | ecco cosa ha scelto

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Niente1 per Toprak. Il Campione del Mondo della2021 ha deciso: anche nel, con la corona iridata in testa, continuerà a utilizzare la tabella 54, quella con cui ...

Niente numero 1 per Toprak Razgatlioglu. Il Campione del Mondo della Superbike 2021 ha deciso: anche nel 2022, con la corona iridata in testa, continuerà a utilizzare la tabella 54, quella con cui nel 2019 ha debuttato nella top class delle derivate di serie e che lo ...Il mondiale Sbk 2021 si è appena concluso con il trionfo di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che dopo una accanita lotta fino all'ultimo round sulla pista indonesiana di Mandalika ha detronizzato il ...