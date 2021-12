Super green pass dal 6 dicembre: ecco cosa cambierà (Di giovedì 2 dicembre 2021) Entrerà in vigore lunedì 6 dicembre il green pass “rafforzato”, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19 e con una validità di 9 mesi dall’ultima somministrazione (attenzione, non si tratta di un nuovo certificato da scaricare: il green pass di cui vaccinati e guariti già dispongono varrà in automatico, dal 6 dicembre, come “Super green pass”). L’introduzione di questa misura comporta una differenziazione nelle regole che valgono per chi è vaccinato o guarito e chi, invece, non è ancora vaccinato contro il virus (e può continuare a ottenere il green pass “vecchio” con un tampone negativo: valido 72 ore se molecolare, 48 se antigenico). Anche per questo il governo sta aggiornando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Entrerà in vigore lunedì 6il“rafforzato”, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19 e con una validità di 9 mesi dall’ultima somministrazione (attenzione, non si tratta di un nuovo certificato da scaricare: ildi cui vaccinati e guariti già dispongono varrà in automatico, dal 6, come “”). L’introduzione di questa misura comporta una differenziazione nelle regole che valgono per chi è vaccinato o guarito e chi, invece, non è ancora vaccinato contro il virus (e può continuare a ottenere il“vecchio” con un tampone negativo: valido 72 ore se molecolare, 48 se antigenico). Anche per questo il governo sta aggiornando ...

