Super green pass, cosa cambia? Le regole per la zona bianca, gialla, arancione e rossa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – Super green pass in Italia, da lunedì 6 dicembre entra in vigore (fino al 15 gennaio) la certificazione rafforzata con misure più rigide per i no vax. regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid in in zona bianca, gialla, arancione e rossa. Fino a oggi tutta l'Italia è in zona bianca tranne il Friuli Venezia Giulia finito in zona gialla. Da lunedì 6 dicembre anche l'Alto Adige diventerà giallo. A partire da lunedì quindi il green pass si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o ...

