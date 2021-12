Super Green pass: cosa cambia dal 6 dicembre, tra controlli in tutta Italia e sanzioni previste (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Super Green pass debutterà in tutto il Paese il prossimo 6 dicembre (in Friuli è già scattato dal 29 novembre scorso), e sono previsti controlli a tappeto e sanzioni per i trasgressori. Chi viola la normativa anti Covid e le disposizioni in merito alla certificazione verde (che assumerà una formula “rafforzata” valida soltanto per chi è vaccinato o è guarito dall’infezione), va incontro a multe salate. Super Green pass dal 6 dicembre: controlli e sanzioni Lunedì 6 dicembre è la data che, sul calendario degli Italiani, segna l’entrata in vigore delle nuove misure anti Covid previste nel decreto legge approvato dal Consiglio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildebutterà in tutto il Paese il prossimo 6(in Friuli è già scattato dal 29 novembre scorso), e sono previstia tappeto eper i trasgressori. Chi viola la normativa anti Covid e le disposizioni in merito alla certificazione verde (che assumerà una formula “rafforzata” valida soltanto per chi è vaccinato o è guarito dall’infezione), va incontro a multe salate.dal 6Lunedì 6è la data che, sul calendario deglini, segna l’entrata in vigore delle nuove misure anti Covidnel decreto legge approvato dal Consiglio ...

