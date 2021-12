Strega | c’è Bruno Tedino III da Foglianise | la sua “prima” da avversario

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una stagione cominciata con ben altre aspettative. Ingaggiati calciatori come Petriccione, l’ex giallorosso Ciciretti, Kupisz, fresco di promozione in A con la Salernitana, e Folorunsho, vincendo la concorrenza anche del Benevento, la dirigenza del Pordenone si augurava di poter lottare per qualcosa di importante. Un’annata iniziata con Massimo Paci in panchina, salutato dopo due sconfitte in altrettante partite per fare posto a Massimo Rastelli. Il tecnico di Torre del Greco è rimasto in sella sei gare, conquistando un solo punto contro la Reggina. Uno strappo che si è consumato subito dopo il ko con la Ternana, mandando su tutte le furie il presidente Lovisa per la scelta di giocare con la difesa a cinque. “Cosa che qui non si fa finché sono presidente io, non esiste“, tuonò il numero uno dei ramarri, “in 14 anni che sono presidente nessuno lo ...