Street Spirit | testo e traduzione del brano dei Radiohead

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nella puntata di X Factor che andrà in onda questa sera, verrà eseguita la cover di, celebre hit deiestratta come singolo dal loro album-capolavoro The Bends Questa sera a X Factor, il giovane cantante Erio si esibirà nella cover di(Fade Out), uno dei piu’ famosi brani del celebre band ingleseSprit è stato l’ultimo singolo estratto da The Bends, il secondo album deipubblicato il 13 Marzo 1975. Il disco è ad oggi considerato come un punto di svolta per il gruppo, consolidandosi con il tempo come uno dei capolavori mai creati dalla band proveniente da Oxford. Particolarmente celebri sono i brani quali: Planet Telex, High and Dry, Fake Plastic Trees, la title-album The Bends e, ...

SilviaVillani : @XFactor_Italia @eriofranovich @LRDLofficial Street spirit, @mottasonoio ma ciao proprio! - AnesthesiaLC : @XFactor_Italia @eriofranovich @LRDLofficial Street Spirit pezzo spettacolare - _Pimple_ : Ieri abbiamo scoperto che la canzone di Jam the Hologram e Street Spirit dei Radiohead hanno le stesse note e posso… -

Ecco i brani: Roster di Manuel Agnelli Bengala Fire : "Sunny Afternoon" dei The Kinks + "Chelsea Dagger" dei The Fratellis Erio : "Street Spirit (Fade Out)" dei Radiohead Roster di Emma gIANMARIA : "Sunny Afternoon", brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e "Chelsea Dagger", pezzo decisamente più contemporaneo (risale al 2006) dei The Fratellis; Erio proporrà il capolavoro "Street Spirit (Fade Out)" dei Radiohead.