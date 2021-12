Strappare lungo i bordi: gli easter egg della serie di Zerocalcare (VIDEO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Zerocalcare ha appena svelato molti degli easter egg presenti nella sua serie Strappare lungo i bordi attraverso un VIDEO diffuso dal canale Youtube di Netflix Italia. Michele Rech, in arte Zerocalcare, attraverso un VIDEO pubblicato da Netflix Italia, ha deciso di far fare ai fan un vero e proprio viaggio all'interno della serie Strappare lungo i bordi, spiegando come sono nati e dove si trovano alcuni degli easter egg che "infarciscono" il suo show di successo. Il VIDEO inizia con un messaggio di Michele: "Questi sono sono un po' degli easter egg che si trovano nella serie. Non sono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha appena svelato molti degliegg presenti nella suaattraverso undiffuso dal canale Youtube di Netflix Italia. Michele Rech, in arte, attraverso unpubblicato da Netflix Italia, ha deciso di far fare ai fan un vero e proprio viaggio all'interno, spiegando come sono nati e dove si trovano alcuni degliegg che "infarciscono" il suo show di successo. Ilinizia con un messaggio di Michele: "Questi sono sono un po' degliegg che si trovano nella. Non sono ...

Advertising

NetflixIT : Un po' di easter egg dentro Strappare lungo i bordi di Michele Kobayashi, che voi direte 'chi?', ecco appunto, qui… - NetflixIT : Strappare lungo i Bordi: Come è iniziata. Come è finita. - NetflixIT : Alla voce 'riempici il cuore di gioia poi strappacelo dal petto' sul vocabolario leggiamo: Colonna sonora di Strappare lungo i bordi. - ilydovoids : x: “ora che hai finito strappare lungo i bordi che farai?” - mo2nl1ght : RT @kovmorebi: pazzesco levi ackerman in 'strappare lungo i bordi' -