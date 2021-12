Stasera tapiro d’oro per Fedez a Striscia la notizia | il motivo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Quale sarà ilper il qualeha ricevuto nelle ultime ore unda Valerio Staffelli? Non è stato il rapper questa volta a spoilerare nulla dai social ( chi lo conosce sa bene che è il re degli spoiler e delle cose che non vanno rivelate). Da qualche minuto infatti va in onda sui canali Mediaset il promo della puntata diladel 2 dicembre 2021, puntata durante la quale sarà appunto consegnato il. Per il marito di Chiara Ferragni, si tratta del sesto. Una buona media, non c’è che dire.la consegna delNel comunicato ufficiale di ...