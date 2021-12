Squalifica Spalletti, arriva la stangata: salta le prossime due del Napoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Squalifica Spalletti, stangata per il tecnico del Napoli che salterà le prossime due partite in programma contro Atalanta ed Empoli Il Giudice Sportivo ci è andato giù pesante. Luciano Spalletti, infatti, salterà per Squalifica le prossime due partite in calendario del Napoli, contro Atalanta ed Empoli. Il motivo? L’avere, al 47? del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose da recidivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021)per il tecnico delche salterà ledue partite in programma contro Atalanta ed Empoli Il Giudice Sportivo ci è andato giù pesante. Luciano, infatti, salterà perledue partite in calendario del, contro Atalanta ed Empoli. Il motivo? L’avere, al 47? del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose da recidivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

