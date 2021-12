Spotify Wrapped 2021, cantanti e album più ascoltati in Italia: la classifica (i Maneskin conquistano posizioni mondiali) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quali sono le canzoni, gli artisti ed i podcast più ascoltati su Spotify nel 2021? Ecco la classifica a meno di 30 giorni dalla fine dell’anno. In Italia l’artista più ascoltato è Sfera Ebbasta, mentre il brano più riprodotto è Malibu di Sangiovanni. Spotify Wrapped 2021, cantanti e album più ascoltati Con l’arrivo di dicembre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quali sono le canzoni, gli artisti ed i podcast piùsunel? Ecco laa meno di 30 giorni dalla fine dell’anno. Inl’artista più ascoltato è Sfera Ebbasta, mentre il brano più riprodotto è Malibu di Sangiovanni.piùCon l’arrivo di dicembre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MariaErrichiel5 : RT @SpotifyItaly: È arrivato Wrapped: il riassunto del tuo 2021 su Spotify. Scoprilo per confermare o ribaltare i tuoi pronostici. #SPOTIFY… - nuncaaaestoy : RT @pazzagitana: sisi continuate pure a pubblicare i vostri spotify wrapped così se vedo che ascoltate Ultimo vi blocco - Bellacanzoneit : Spotify Wrapped 2021: canzoni, album, artisti e podcast più ascoltati #SPOTIFWRAPPED > - black_owls_ : RT @pazzagitana: sisi continuate pure a pubblicare i vostri spotify wrapped così se vedo che ascoltate Ultimo vi blocco - Alexis_kps : non mi funziona il wrapped di Spotify, voi come fate a vederlo? -