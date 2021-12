Sport equestri | tre miliardi di euro e occupazione

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Paolo Travisi Loè una risorsa fondamentale per il benessere psicofisico dell'essere umano, con un valore economico altrettanto importante per il sistema paese. In Italia le "disciplineive ...

... attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo, alla presentazione de "Il Cavallo vincente", titolo dello studio sull'impatto deglinel sistema economico ...Roma, 1 dic. Glicome risorsa del Paese. E' stato questo il tema principale della conferenza 'L'Impatto deglinel sistema economico italiano', tenutasi alla Luiss Business School (Villa ...Paolo TravisiLo sport è una risorsa fondamentale per il benessere psicofisico dell'essere umano, con un valore economico altrettanto importante per il sistema paese. In Italia le ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Gli Sport equestri come risorsa del Paese. E' stato questo il tema principale della conferenza 'L'Impatto degli sport ...