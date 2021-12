Spagna: legge inasprisce sanzioni per cellulare al volante (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sei punti sulla patente in meno e non più solo tre se si parla al telefono mentre si guida; casco obbligatorio per chi va in monopattino elettrico; tasso alcolemico consentito uguale a 0 per tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sei punti sulla patente in meno e non più solo tre se si parla al telefono mentre si guida; casco obbligatorio per chi va in monopattino elettrico; tasso alcolemico consentito uguale a 0 per tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna legge Spagna: legge inasprisce sanzioni per cellulare al volante ... sono alcune delle misure previste da una nuova legge approvata definitivamente dal Parlamento in Spagna. Lo si apprende da comunicati ufficiali e dai media iberici. L'obiettivo, spiega una nota del ...

