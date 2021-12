Sorteggio Coppa Davis 2022, anche l’Italia protagonista: le ultime (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Sorteggio della Coppa Davis 2022 si avvicina. Giunto così il momento di conoscere gli accoppiamenti del turno preliminare. Un evento che si terrà domenica 5 dicembre a Madrid (Spagna) e che diverrà l’occasione per fare anche i sorteggi dei playoff del World Group I e del World Group II, come annunciato da ITF e Kosmos Tennis. Presenti anche il presidente ITF David Haggerty e il direttore delle Davis Cup by Rakuten Finals Fernando Verdasco. Una grande e attesa competizione in cui saranno tante le speranze anche per l’Italia, compresa tra le ventisei nazioni con il diritto di prendere parte al turno preliminare. Sorteggio Coppa Davis 2022: ecco quelle che c’è da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ildellasi avvicina. Giunto così il momento di conoscere gli accoppiamenti del turno preliminare. Un evento che si terrà domenica 5 dicembre a Madrid (Spagna) e che diverrà l’occasione per farei sorteggi dei playoff del World Group I e del World Group II, come annunciato da ITF e Kosmos Tennis. Presentiil presidente ITF David Haggerty e il direttore delleCup by Rakuten Finals Fernando Verdasco. Una grande e attesa competizione in cui saranno tante le speranzeper, compresa tra le ventisei nazioni con il diritto di prendere parte al turno preliminare.: ecco quelle che c’è da ...

