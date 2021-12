Sono lavoratori e sono disabili, non vogliono sussidi ma stipendi dignitosi, per essere autonomi e sentirsi cittadini. In occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, vi raccontiamo le loro storie. Sperando, in futuro, di scoprirne molte di più (Di giovedì 2 dicembre 2021) lavoratori disabili. Mentre ti serve un cocktail margarita, Lorenzo in un attimo calcola il giorno della settimana in cui sei nato, gli basta la data del tuo compleanno; il mio per esempio è il giovedì, l’ho scoperto cenando alla pizzeria di Cassina de’ Pecchi, vicino a Milano, dove fa il cameriere. Irene, minigonna e auricolari all’orecchio con musica a palla nel tragitto tra casa e lavoro, sta al banco di un locale vicino allo stadio di Firenze,ma sogna un impiego nella moda. Chiara ha appena ricominciato la sua attività di commis di sala in un hotel di Catania, tra colazioni, buffet e caffè: non ne poteva più del forzato isolamento legato alla cassa integrazione Covid, ora si sente di nuovo realizzata e felice. Paola – un’autentica passione per il teatro e le commedie di Eduardo – si divide tra raccolta, confezione ed etichettatura ... Leggi su iodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021). Mentre ti serve un cocktail margarita, Lorenzo in un attimo calcola il giornosettimana in cui sei nato, gli basta la data del tuo compleanno; il mio per esempio è il giovedì, l’ho scoperto cenando alla pizzeria di Cassina de’ Pecchi, vicino a Milano, dove fa il cameriere. Irene, minigonna e auricolari all’orecchio con musica a palla nel tragitto tra casa e lavoro, sta al banco di un locale vicino allo stadio di Firenze,ma sogna un impiego nella moda. Chiara ha appena ricominciato la sua attività di commis di sala in un hotel di Catania, tra colazioni, buffet e caffè: non ne poteva più del forzato isolamento legato alla cassa integrazione Covid, ora si sente di nuovo realizzata e felice. Paola – un’autentica passione per il teatro e le commedie di Eduardo – si divide tra raccolta, confezione ed etichettatura ...

