Snowboard | archiviate le qualificazioni del Big Air a Steamboat Sabato le finali

(Di venerdì 3 dicembre 2021) A, in Colorado (USA), si sono svolte quest’oggi leper la seconda e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo dibig air 2021-2022. Al maschile i migliori delle heat 1 e 2 sono stati rispettivamente il cinese Yiming Su con 93.00 ed il canadese Marcus Klevelend con 94.75 punti. Superano il taglio anche il giapponese Hiroto Ogiwara (90), il canadese Mark McMorris (86.75), l’olandese Van der Niek Velden (86.75), il canadese Max Parrot (86), il norvegese Mons Roisland (84.75), il francese Enzo Valac (84.50), il nipponico Takeru Otsuka (83.50) e l’austriaco Clemens Millauer (77.75). Giappone sugli scudi in campo femminile, con Reira Iwabuchi davanti a tutte a quota 98.25 punti e con la leader della generale Kokomo Murase che si qualifica con il quarto miglior punteggio (94.50). Strappano il pass per la ...